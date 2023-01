Ancelotti spaventa il Napoli: tesoretto da 200 milioni

Il tecnico del Real Madrid vuole pescare a casa della sua ex squadra: oltre 200 milioni sul piatto per il duo delle meraviglie

Stanno deliziando le platee di tutta Italia – anzi, di tutta Europa – da inizio stagione. Appena due giorni fa, insieme, hanno schiantato la Juve con gol, assist e giocate strepitose. Tutta Europa è ai piedi di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia , trascinatori assoluti del Napoli delle meraviglie.

La clamorosa stagione di una delle coppie più prolifiche d’Europa – il georgiano è a quota 9 gol e 12 assist in 20 gare, mentre il nigeriano ha segnato 13 gol, con 4 assist, in 17 match – non è passata inosservata agli occhi dei grandi club. Uno in particolare ha messo nel mirino entrambi i campioni, potendo mettere sul piatto un’offerta che può superare i 200 milioni. Parliamo ovviamente del Real Madrid, il cui tecnico è una vecchia conoscenza del club partenopeo.

Assalto ai gioielli azzurri: Ancelotti e Florentino non badano a spese

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, il presidentissimo delle Merengues sarebbe disposto a mettere sul piatto oltre 200 milioni per saccheggiare il club azzurro di due dei suoi pezzi migliori. La stetilità offensiva mostrata da Los Blancos negli ultimi tempi, avrebbe convinto Florentino Perez a mettere pesantemente le mani al portafogli.

Considerando la sicura partenza di Marco Asensio ed Eden Hazard, e la carta d’identità del pur ancora decisivo Karim Benzema, il reparto offensivo del club iberico ha bisogno di una bella rinfrescata. In termini di età e di talento. Chi meglio di Osimhen e di ‘Kvaradona‘ potrebbero assurgere a tale funzione?