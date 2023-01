HIGHLIGHTS | L’Atalanta ne fa otto alla Salernitana: tegola Koopmeiners

Successo travolgente dell’Atalanta di Gasperini ai danni della Salernitana targata Davide Nicola: cattive notizie sul fronte Koopmeiners

Atalanta insaziabile e Salernitana sulle ginocchia. Potremmo riassumere così il match che ha visto scontrarsi faccia a faccia – fra le mura del Gewiss Stadium – la truppa guidata da Gian Piero Gasperini e quella di mister Davide Nicola.

Il match si è concluso sul punteggio di 8 a 2 in favore della compagine bergamasca e da ciò si può intuire benissimo il copione della gara. La festa del gol parte dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara. Ci pensa Jeremie Boga a portare avanti i nerazzurri e sbloccare la contesa. Gli ospiti, però, reagiscono poco più tardi, agguantando il pareggio a firma Dia. Dopodiché, i padroni di casa dilagano mettendo a referto ben cinque reti nell’ordine seguente: Ademola Lookman su rigore, Giorgio Scalvini, Teun Koopmeiners, Rasmus Hojlund e di nuovo Ademola Lookman. Inutile la marcatura di Hans Nicolussi Caviglia, da poco approdato in quel di Salerno. Basta così? No, perché l’Atalanta non è affatto sazia. Infatti, nel tabellino dei gol c’è spazio pure per l’ex Ederson e Nadir Zortea. Brutte notizie, invece, sul fronte Koopmeiners: l’olandese è stato ammonito nel corso del primo tempo ed era diffidato, dunque Gasperini non potrà contare su di lui per la super sfida contro la Juventus.

Serie A, Atalanta-Salernitana 8-2: Nicola a forte rischio, i possibili sostituti

Ko davvero pesantissimo per i granata e adesso la posizione di Nicola è nuovamente a forte rischio. In tal senso, non è da escludere che la società decida di optare per una scelta drastica nelle prossime ore. E attenzione a Walter Mazzarri, Leonardo Semplici e Roberto D’Aversa come possibili sostituti. A breve gli highlights di Atalanta-Salernitana.

Atalanta-Salernitana 8-2: 5′ Boga (A), 10′ Dia (S), 20′ rig. Lookman (A), 23′ Scalvini (A), 38′ Koopmeiners (A), 41′ Hojlund (A), 54′ Lookman (A), 56′ Nicolussi Caviglia (S), 61′ Ederson (A), 85′ Zortea (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma* 31, Udinese 25, Fiorentina* 23, Torino 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Empoli* 19, Salernitana 18, Spezia 18, Sassuolo 16, Sampdoria* 9, Hellas Verona 9, Cremonese 7.

*Una partita in meno