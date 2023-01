Conte presenta la lista alla Juve: tris di colpi incredibile

Rimane viva l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus: ecco quali giocatori potrebbe chiedere subito

Sarà estremamente difficile digerire questa cinquina. Nessuno praticamente aveva pronosticato un risultato simile, ma alla fine è accaduto davvero. Una debacle che, inevitabilmente, lascerà il segno in casa Juventus.

Il Napoli targato Luciano Spalletti ha dimostrato in campo tutta la sua superiorità, dominando letteralmente la compagine torinese. Si pensava a tutt’altra partita, anche tenendo conto della sconfitta degli azzurri a San Siro contro l’Inter. Osimhen e compagni, però, hanno dato prova di come si sia trattato soltanto di un incidente di percorso, che può assolutamente capitare nell’arco di un’intera stagione. E adesso che ne sarà della ‘Vecchia Signora’? Necessario andare avanti, provando a lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile questo ko pesantissimo.

Anche se torna prepotentemente a farsi sentire il malcontento generale presente fra i tifosi, i quali insistono nel chiedere a gran voce l’esonero immediato di mister Massimiliano Allegri. Difficile che ciò avvenga, più probabile un cambio della guardia in estate se la situazione non dovesse migliorare. In tal senso, resta sempre viva l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Antonio Conte dal Tottenham. Il contratto del mister salentino, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno e il rinnovo dell’accordo scritto appare abbastanza incerto. Nel caso in cui Conte e la Juve convolassero nuovamente a nozze, l’ex Inter potrebbe presentare immediatamente una lista di giocatori da prendere in ambito di calciomercato.

Calciomercato Juventus | Conte chiede Hincapie, Kessie e Singo: tesoretto da 80 milioni

Le pedine in questione sarebbero – nello specifico – Hincapie, Kessie e Singo, che militano rispettivamente nelle fila del Bayer Leverkusen, del Barcellona e del Torino.

Chiaramente non è semplice assicurarsi le loro prestazioni, perciò serve un aiuto consistente dal fronte cessioni. La Juventus, infatti, potrebbe accumulare un tesoretto da 80 milioni di euro e reinvestirne poi una buona parte sul mercato. Staremo a vedere.