Davide Nicola a rischio esonero: il sostituto

Sconfitta cocente per la Salernitana: vittoria storica per l’Atalanta con l’8-2 rifilato alla formazione di Davide Nicola che ora rischia l’esonero

Possibili novità in vista in casa Salernitana dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta: Davide Nicola, infuriato nel post-partita, potrebbe essere anche sollevato dal suo incarico alla vigilia della sfida di sabato prossimo contro il Napoli.

Il 2023 per i campani è iniziato nel peggiore dei modi. Prima la sconfitta all’Arechi contro il Milan, poi il pareggio contro il Sassuolo per poi cadere nuovamente, questa volta in casa dell’Atalanta. Ora il presidente Iervolino potrebbe così prendere la decisione definitiva con il possibile esonero dello stesso allenatore della Salernitana. Come rivelato in anteprima da calciomercato.it, Semplici, Mazzarri e D’Aversa sarebbero sul taccuino della dirigenza granata per il possibile post Nicola.

Calciomercato, possibile rivoluzione in casa Salernitana

Dopo la salvezza all’ultima giornata nella scorsa stagione, la Salernitana voleva così essere protagonista in Serie A ma finora deve fare i conti con risultati non esaltanti. Idee suggestive con nomi di allenatori esperti per la massima serie italiana: ore contate per lo stesso Davide Nicola che ormai si aspetta di tutto.

Walter Mazzarri è in cima alla lista con la voglia di tornare al lavoro per l’allenatore toscano, che è stato alla grande in Campania durante la sua avventura alla guida del Napoli.