Juve-Milan, che duello per Zaniolo: doppia offerta di scambio

Le due big d’Italia insistono per il numero 22 giallorosso, la cui sintonia con l’ambiente capitolino sembra incrinata

Contestato da una parte del pubblico giallorosso, ‘causa’ di una polemica a distanza tra José Mourinho e Vincent Candela – uno degli eroi dell’ultimo scudetto della Roma, datato 2001 – Nicolò Zaniolo continua a restare nel mirino di alcune big del nostro calcio. Oltre che oggetto dell’interesse del Tottenham di Antonio Conte.

Dopo il pressing della Juve, risalente agli inzi della sessione estiva di scambi, l’ex prodotto delle giovanili dell’Inter è stato messo nel mirino anche dal Milan, sempre a caccia di un esterno da inserire nella batteria dei trequartisti. Bianconeri e rossoneri avrebbero ora rotto gli indugi, proponendo degli scambi per arrivare al cartellino del talento nativo di Massa.

Juve e Milan a tutta per Zaniolo: le offerte

Secondo le utlime indiscrezioni, entrambi i club si sarebbero fatti due conti: è emerso che solo attraverso delle contropartite tecniche – con l’aggiunta magari di un piccolo cash – si può arrivare a pensare di strappare Zaniolo alla Roma. I bilanci delle due società non consentono investimenti onerosi – per lo meno non in linea con quello che chiede Tiago Pinto – e allora via con la fantasia. Si pesca a piene mani dalle proprie rose, inserendo nel possibile affare degli esuberi tecnici e/o dei profili non ritenuti indispensabili.

La Juve ha pensato di inserire uno tra Weston McKennie e Arthur Melo nella trattativa, ma in questo senso la risposta giallorossa è stata un po’ freddina. Più possibilità di riuscita invece per il disegno dei meneghini. Che inserirebbero Tommaso Pobega, più un conguaglio cash, nell’affare.