Juventus sulla graticola: “Nessun dirigente capace di giudicare Allegri”

Sconfitta umiliante per Massimiliano Allegri in casa del Napoli, che ha superato 5-1 i bianconeri: l’attacco ai bianconeri

Dopo le otto vittorie consecutive, la Juventus si è dovuta arrendere alla forza del Napoli. Gli azzurri hanno surclassato i bianconeri infliggendo un sonoro 5-1 con Osimhen in stato di grazia. L’attaccante nigeriano è stato protagonista con una doppietta, ma ancora una volta Massimiliano Allegri è stato criticato aspramente.

In estate ci sarà la vera e propria rivoluzione in casa bianconera, ma ora Allegri si giocherà il futuro. Inoltre, dopo le dimissioni di Agnelli e Nedved, lo stesso giornalista Paolo Bargiggia ha posto il focus su un aspetto ben preciso: “Un altro tema preoccupante per il futuro della Juventus è che adesso non c’è nessun dirigente capace ed indipendente in grado di giudicare il lavoro di Allegri“. Poi ha aggiunto: “Non lo è certo Cherubini che di Allegri è emanazione e amico. Va fatto di tutto per provare a prendere Giuntoli“.

Juventus, Giuntoli profilo da monitorare come ds

Sul taccuino della società bianconera ci sarebbe proprio l’attuale direttore sportivo del Napoli, protagonista sul fronte calciomercato con acquisti oculati che si sono rivelati subito pronti per la Serie A. La Juventus potrebbe pensare a lui in estate per rifondare così la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che vorrebbe continuare il suo percorso alla guida dei bianconeri.

Lezione di calcio a Napoli per Luciano Spalletti, che ha saputo mantenere la calma anche nei momenti più complicati del match. La Juventus dovrà così cercare di dimenticare in fretta la sconfitta sonora allo Stadio Maradona per concentrarsi sulle prossime sfide da affrontare da metà gennaio in poi.