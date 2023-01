HIGHLIGHTS Serie A: Lazio Bologna e Spezia, che colpi in trasferta!

Salta il fattore campo nelle gare domenicali delle 12:30 e delle 15: Spezia e Bologna fanno il colpo grosso, la Lazio inguaia Dionisi

Impegnate in trasferte tutt’altro che semplici- sia per il valore intrinseco dell’avversario, che per la fame di punti dello stesso – Lazio, Bologna e Spezia fanno il colpaccio in trasferta espugnando rispettivamente i campi del Sassuolo, dell’Udinese e del Torino.

Nella gara delle 12:30 tra i neroverdi emiliani, già in piena crisi, e la Lazio di Sarri, i capitolini la spuntano grazie alle reti di Mattia Zaccagni al 45’+3 su rigore, e al raddoppio di Felipe Anderson in pieno recupero. Da segnalare un nuovo infortunio per Ciro Immobile, usicto dopo soli 15′ per un risentimento al flessore della coscia destra. Nelle partite delle 15, il Bologna ribalta l’Udinese alla ‘Dacia Arena’ grazie alle reti di Sansone e Posch, che rispondono al sigillo friulano di Beto ad inizio match. Per finire, dopo l’eroica impresa di San Siro in Coppa Italia, il Torino si scioglie in casa contro lo Spezia, che incamera tre punti importantissimi grazie al rigore decisivo di Nzola al 28′ del primo tempo.

HIGHLIGHTS Serie A, tabellini delle tre gare e classifica

SASSUOLO-LAZIO 0-2

45’+3′ Zaccagni rig., 94′ Felipe Anderson

UDINESE-BOLOGNA 1-2

10′ Beto (U), 58′ Sansone (B), 80′ Posch (B)

TORINO-SPEZIA 0-1

28′ Nzola rig.

*A breve in arrivo gli highlights delle partite

La classifica di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 31, Roma 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Empoli 19, Salernitana 18, Spezia 18, Sassuolo 16, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.