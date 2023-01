Conte si fionda sull’Inter: così Inzaghi perde il titolarissimo

Mister Conte potrebbe valutare seriamente l’acquisto di un calciatore di proprietà dell’Inter in ambito di calciomercato: 50 milioni di euro

Dieci punti è la distanza dalla vetta occupata dal Napoli capolista. Ieri l’Inter ha compiuto la missione tre punti, battendo a San Siro il Verona di corto muso. Decisiva la rete siglata dopo appena tre minuti di gioco dal ‘Toro’ Lautaro Martinez.

Assolutamente vietato mollare, perché ora come ora tutto può ancora accadere in ottica Scudetto. La ‘Beneamata’ ha il dovere di provarci, cercando di approfittare del momento tutt’altro che brillante dei cugini milanisti e della Manita subita dalla Juventus contro il Napoli. In tutto ciò, si continua a pensare al calciomercato e attenzione al possibile assalto da parte del Tottenham dell’ex Antonio Conte. Entriamo più nello specifico: pare che gli ‘Spurs’ siano letteralmente ossessionati dall’acquisto di Pedro Porro, terzino destro in forza allo Sporting Clube de Portugal.

Calciomercato Inter, se salta Porro Conte si fionda su Dumfries

Ma per lo spagnolo si registrano pure concreti interessamenti dalla Liga. E nel caso in cui Porro tornasse in patria, a quel punto Conte e Paratici potrebbero decidere di fiondarsi su Denzel Dumfries.

L’esterno nerazzurro è ad oggi l’elemento più sacrificabile nella rosa dell’Inter. La ‘Beneamata’, però, continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per l’eventuale cessione. Starà al Tottenham scegliere se accontentare i lombardi oppure no.