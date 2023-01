Cuadrado-Inter, si fa subito: la Juve si prende il big

Il calciomercato di Inter e Juventus si intreccia: Cuadrado in nerazzurro, lo scambio è immediato

Due settimane alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e le indiscrezioni che possono coinvolgere Inter e Juventus si moltiplicano.

Comuni le esigenze di nerazzurri e bianconeri che, dunque, potrebbero intervenire incrociando i propri interessi già nel mese di gennaio. Le ultime uscite dell’Inter hanno mostrato un cambiamento importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Un Matteo Darmian in rampa di lancia, ormai sempre preferito a Denzel Dumfries che in diverse occasioni è stato accostato alle uscite. Situazione che sembra indicare quelle che saranno le scelte della ‘Beneamata’: l’olandese, infatti, porterà un tesoretto importante grazie ad un addio ventilato e solo da formalizzare tra gennaio e giugno. Dumfries, dopo un inizio stentato sin dal suo arrivo a Milano un anno e mezzo fa, ha conquistato tutti attestandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. Ecco quindi che Rafaela Pimenta, agente del laterale ex PSV, sarebbe pronta a proporre Dumfries alla ‘Vecchia Signora’ con cui i rapporti sono eccellenti.

Cuadrado-Dumfries, scambio già a gennaio

La Juventus potrebbe dunque farsi avanti e proporre il cartellino di Juan Cuadrado, in scadenza a giugno e che approderebbe subito alla corte di Simone Inzaghi.

Ma il colombiano non sarebbe il solo a ‘muoversi’ a gennaio, perchè Dumfries potrebbe finire a Torino in prestito con obbligo di riscatto. Un’idea gradita a Marotta che oltre a incassare subito l’approdo di Cuadrado, chiederebbe l’obbligo di riscatto per Dumfries con un conguaglio cash di circa 35-40 milioni da versare nelle casse del club di Zhang la prossima estate.