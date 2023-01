La Juve va assalto: colpo internazionale senza la Champions

La Champions League potrebbe essere un traguardo fondamentale per la Juventus per mettere a segno il colpo dalla Bundesliga

La Juventus deve rialzarsi dopo la pesante sconfitta al Maradona contro il Napoli. Cinque gol subiti che pesano molto e che Allegri dovrà essere bravo a far dimenticare nel minore tempo possibile, anche se non sarà facile.

Poi c’è il capitolo calciomercato, con la sessione invernale che è giunta alla metà esatta. Per la prossima stagione però la Juventus continua a osservare un giocatore che senza la qualificazione in Champions League potrebbe decidere di prendere una strada nuova. Juventus pronta a sfruttare l’occasione.

Calciomercato Juventus, Brandt nel mirino: Champions League decisiva

La Juventus inizia a cercare eventuali nuovi innesti per per la prossima stagione. Il calciomercato estivo potrebbe vedere tra gli obiettivi bianconeri un centrocampista e questo potrebbe essere Julian Brandt.

Con il Borussia Dortmund il contratto scadrà nel 2024 e il raggiungimento della qualificazione in Champions League o meno potrebbe essere fondamentale per la permanenza o meno del giocatore nel club tedesco. Infatti senza il raggiungimento della qualificazione potrebbe pensare all’addio e qui la Juventus potrebbe entrare in scena, cercando di prendere Brandt a prezzo scontato in estate visto che il contratto entrerà nell’ultimo anno.