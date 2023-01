Duecentoventi milioni: destino comune per Vlahovic e Osimhen

Il calciomercato invernale sta per entrare nella fase più calda, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Molti club, però, hanno occhi anche per quanto riguarda il mercato del futuro, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Proprio per quanto riguarda le cessioni, la Juventus dovrà essere forte nel resistere alle offerte per Dusan Vlahovic che potrebbero arrivare dalla Premier League. Molte big inglesi, infatti, hanno messo il bomber bianconero nel proprio mirino per il prossimo mercato estivo, e sono pronte a mettere sul piatto offerte che potrebbero far vacillare la vecchia signora. La Juventus, però, non è l’unico club italiano che dovrà difendersi dagli assalti dai top club di Premier League.

Tutti pazzi per Osimhen: Premier pronta all’assalto

Come detto, non c’è solo il bomber bianconero Dusan Vlahovic nel mirino delle grandi d’Inghilterra.

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Mattino, infatti, il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen è entrato prepotentemente nel mirino dei top club di Premier. Nello specifico, Arsenal, Newcastle e Manchester United sembrano decise a fare sul serio nel prossimo mercato estivo. Il bomber dei partenopei, ha chiesto al suo agente di rinviare al termine della stagione ogni decisione sul proprio futuro, ma sembra difficile pensare che il Napoli possa trattenerlo con un nuovo rinnovo. Gli ingaggi che i top club inglesi sono pronti a proporgli, infatti, non possono essere pareggiati da De Laurentiis, che per questo potrebbe vedersi costretto a cederlo. Si preannuncia un estate movimentata per i bomber del nostro campionato, con Napoli e Juventus che potrebbero dire addio alle loro stelle offensive.