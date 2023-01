L’annuncio a sorpresa spiazza tutti: Brozovic-Kessie, ecco la verità

Brozovic e Kessie al centro delle ultime voci di mercato: lo scambio tra Barcellona e Inter può concretizzarsi, ecco perchè

Dopo aver conquistato tre punti importanti con l’1-0 rifilato all’Hellas Verona, l’Inter è adesso concentrata sulla super sfida valida per la finale di Supercoppa italian contro il Milan, di scena tra due giorni.

Il focus del club di Steven Zhang può rapidamente spostarsi sul calciomercato che già a gennaio può riservare sorprese alla rosa di Simone Inzaghi. Ai microfoni di ‘Sky’ è intervenuto Beppe Bergomi. L’opinionista ed ex centrale dell’Inter ha parlato della situazione in casa nerazzurra, soffermandosi in particolar modo sul mercato. Focus su Marcelo Brozovic ed il tanto chiacchierato scambio con il Barcellona per Franck Kessie. L’ivoriano, arrivato a zero in estate dal Milan, non ha convinto il club catalano, trovando poco spazio agli ordini di Xavi. Ecco che l’immediato ritorno in Serie A pare sempre più probabile, con l’ipotesi di una nuova avventura in terra milanese, sulla sponda nerazzurra del Naviglio che rimane viva. L’ex centrale ha di fatto aperto all’operazione per l’addio del croato in cambio del talento dei catalani: “Brozovic-Kessie? Prima Brozovic era insostituibile. Orai hai Calhanoglu e Asllani, se oggi ho un sostituto per Brozovic, Kessie nel nostro campionato può dominare“.

Brozovic-Kessie, così si può: parla Bergomi

L’analisi di Bergomi va avanti e sostiene: “Il centrocampo dell’Inter è fatto di quasi tutti numeri 10, con piedi buoni ma non grande fisico. Lo scambio avrebbe una sua logica”.

Entrambi in scadenza nell’estate 2026, non è quindi escluso che entro fine gennaio qualcosa possa accadare. Con Brozovic, attualmente infortunato, che ha collezionato 18 presenze, con 2 gol: il croato potrebbe approdare in blaugrana, con Kessie pronto a portare muscoli e sostanza nella mediana di Simone Inzaghi.