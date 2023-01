UFFICIALE Salernitana, è arrivata la decisione su Nicola

Il club granata mette fine alle voci sul destino di Davide Nicola: è arrivato il comunicato ufficiale della società

Due punti nelle ultime sei gare. Otto gol al passivo nella disastrosa trasferta di Bergamo. Questi gli ultimi risultati della Salernitana, improvvsamente risucchiata – sebbene i punti di vantaggio sulla terz’ultima siano ancora nove – nella lotta per non retrocedere. In barba agli investimenti del patron Iervolino, che dal mercato di gennaio voleva spiccare il volo verso lidi più tranquilli.

Già messo in discussione nelle ore immediatamente successive al match contro l’Atalanta, Davide Nicola aspettava di conoscere il suo destino. Nella mattinata di lunedì il club campano ha emesso una nota ufficiale in merito.

Salernitana, UFFICIALE l’esonero di Nicola

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“, si legge nella nota del club.

Si attende a breve la comunicazione del nuovo allenatore che si siederà sulla panchina dei campani. I favoriti alla successione del tecnico piemontese sono Leonardo Semplici, Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco.