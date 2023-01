Ribaltone anti-Juve: il dopo Pioli è già deciso

La dirigenza del Milan, capitanata da Maldini e Massara, starebbe riflettendo sul futuro della panchina: l’erede di Pioli scuote la Juventus

Dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, il Milan non è riuscito a riscattarsi. La squadra targata Stefano Pioli ha lasciato il campo del Lecce con un solo punto in tasca e un primo tempo letteralmente horror.

Ci ha pensato capitan Davide Calabria a salvare la sua truppa da un’altra disfatta che avrebbe generato parecchio rumore. In generale, infatti, il ‘Diavolo’ non sta attraversando un periodo semplice dal punto di vista dei risultati, considerando anche la beffa nel finale del match contro la Roma di José Mourinho. Ora è necessario riflettere profondamente, per capire meglio quale possa essere il problema attuale. Molti tifosi, in tal senso, stanno puntando il dito verso il tecnico ex Fiorentina, il quale talvolta si è dimostrato in confusione da un po’ di tempo a questa parte. Non a caso, girano già voci sul possibile ribaltone in panchina a partire da giugno.

Milan e Juventus, idea Tuchel per il dopo Pioli

Paolo Maldini e Frederic Massara pare ci stiano pensando concretamente, visto l’andamento della rosa. E un nome che stuzzica la fantasia del ‘Diavolo’ sarebbe quello di Thomas Tuchel.

L’ex tecnico del Chelsea è ancora libero dopo aver detto addio ai ‘Blues’ e negli scorsi mesi è stato accostato pure alla Juventus. Per adesso la posizione di Allegri resta salda, ma a fine stagione molte cose potrebbero cambiare. E chissà che lo stesso scenario non si verifichi anche in casa Milan.