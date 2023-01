Allegri si consola subito e soffia il talento all’Inter

La Juventus potrebbe mettere gli occhi su Josh Doig, laterale sinistro del Verona da tempo sul taccuino dell’Inter di Beppe Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di venerdì al Maradona, ha subito una sconfitta che ricorderemo davvero per molto tempo.

Un 5-1 pesantissimo inflitto dalla squadra di Luciano Spalletti alla Vecchia Signora che ha ridimensionato le velleità di ambire allo scudetto del club piemontese, ma soprattutto ha abbattuto il morale di tutto l’ambiente confermando, ancora una volta in questa stagione, la schiacciante superiorità di questo Napoli sulle dirette concorrenti. Fra i peggiori, ancora una volta, nella Juventus c’è stato Alex Sandro. Il laterale sinistro brasiliano ormai è davvero in difficoltà da tempo e, al termine della stagione, lascerà la Vecchia Signora visto il contratto in scadenza fra qualche mese. Per prendere il suo posto, la dirigenza bianconera, in vista della prossima estate di calciomercato, avrebbe deciso di puntare forte su un giocatore da tempo sul taccuino dell’Inter di Marotta e Inzaghi. Stiamo parlando di Josh Doig, esterno sinsitro del Verona di Zaffaroni che sta facendo benissimo al suo primo anno nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Juventus, Doig nel mirino di Allegri: beffa all’Inter?

La Juventus potrebbe anticipare l’Inter proprio per Doig magari bloccando il giocatore già in questa finestra di calciomercato. Lo scozzese, classe 2002, ha una valutazione che, attualmente, si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbe rapidamente aumentare se dovesse continuare su questo rendimento.

E’ per questo che la Vecchia Signora, una volta risolte le questioni legali che dovrebbero avere i primi chiarimenti fra pochi giorni, potrebbe anticipare e beffare l’Inter di Marotta prelevando il cartellino di Doig e magari lasciarlo in prestito fino al termine della stagione proprio al suo Verona, in modo tale da completare il processo di crescita intrapreso dal mese di agosto.