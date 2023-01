Effetto domino sulla Juve: Vlahovic via a gennaio

La Juventus e Vlahovic possono dirsi addio già a gennaio: in arrivo l’offerta monstre per il centravanti serbo

Non sono giorni semplici quelli che la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il clamoroso tonfo al ‘Diego Maradona’ contro il Napoli, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di guardare al futuro.

In attesa di scendere in campo contro il Monza per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, giovedì prossimo, la ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con un gennaio che rischia di essere molto movimentato. Il calciomercato invernale non ha ancora visto accelerate da parte del club piemontese che, tuttavia, potrebbe registrare movimenti importanti tanto in entra quanto, soprattutto, in uscita. E si torna a parlare di Dusan Vlahovic, che con Allegri sta facendo enorme fatica, oltre ad essere frenato quest’anno dalla pubalgia. Il centravanti serbo, arrivato a Torino dalla Fiorentina esattamente dodici mesi fa per poco più di 80 milioni di euro, potrebbe anche già salutare la società bianconera. Un effetto domino ‘causato’ dalle recenti operazioni concluse lontano dall’Italia ed in particolar modo in Premier League: attenzione tutta rivolta a Londra, dove il top club è pronto ad andare all’assalto della punta juventina già nel mese di gennaio.

Subito 80 milioni per Vlahovic: offerta da Londra

Vlahovic e la Juventus, dopo appena un anno, potrebbero già salutarsi. Dal rendimento scadente del serbo ad una proposta che la ‘Vecchia Signora’, al momento, potrebbe non potersi permettere di rifiutare.

Sì, perchè dopo aver visto il Chelsea soffiargli Mykhaylo Mudryk, adesso Mikel Arteta vuole puntare forte su Vlahovic. Gli 80 milioni destinati al gioiello dello Shakhtar Donetsk saranno quindi dirottati altrove ed il nome dell’ex centravanti della Fiorentina è in pole position. Una proposta che porterebbe denaro fresco nelle casse della Juventus che potrebbe reinvestirne una parte proprio a gennaio. Dopo aver segnato 8 gol e firmato 3 assist in questa stagione, l’avventura del 22enne di Belgrado in quel di Torino potrebbe essere al capolinea: l’Arsenal è pronta a fare sul serio.