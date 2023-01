Patto con Milinkovic-Savic: la Juve prepara l’annuncio

La Juventus non perde di vista Sergej Milinkovic-Savic: strategia già definita e patto con il gioiello della Lazio

Poco più di due settimane ed il calciomercato invernale chiuderà ufficialmente i battenti. Le società di tutta Europa sono al lavoro per chiudere i possibili colpi oltre agli addii.

Attenzione alla Juventus. Dopo il pesantissimo ko che sembra aver compromesso la possibile rimonta sul Napoli, la ‘Vecchia Signora’ è pronta a guardare lontano. E tra i grandi desideri della dirigenza bianconera continua a rimanere Sergej Milinkovic-Savic, gioiello della Lazio in scadenza tra un anno e mezzo con il club di Claudio Lotito. Il campione serbo, 27 anni, è una pedina insostituibile nello scacchiere di Sarri ed ha già collezionato 6 gol e 8 assist vincenti in 27 apparizioni in questa stagione con la maglia della Lazio. Un futuro a tinte bianconere rimane assolutamente plausibile, con la Juventus che ci ha provato a lungo nei mesi scorsi salvo poi rimandare ogni discorso al 2023. In tal senso, il club torinese ha già in mente una strtegia che potrebbe risultare vincente per ‘aggirare’ il muro alzato da Lotito che per Milinkovic-Savic continua a chiedere cifre vicine ai 70 milioni di euro. Ecco quindi che spunta una nuova idea per strappare il centrocampista ai biancocelesti: pronto un patto che può risultare decisivo per la firma di Milinkovic-Savic con la Juventus.

Milinkovic-Savic alla Juve: è tutto pianificato

Il club piemontese non intende mollare un centimetro e ha già pronta una proposta, diretta al giocatore della Lazio, per convincerlo a sposare il progetto bianconero.

La Juventus, infatti, avrebbe intenzione di proporre a Milinkovic-Savic di rimanere alla Lazio fino al 30 giugno 2024, senza rinnovare, per poi trasferirsi a Torino a parametro zero tra un anno e mezzo. Una possibilità concreta, visto che la ‘Vecchia Signora’ ha già puntato su importanti affari a titolo gratuito negli ultimi mesi: da Pogba a Di Maria, il prossimo potrebbe essere proprio l’ex Genk.