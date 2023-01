Gagliardini nello scambio: firma subito con l’Inter

Il futuro di Gagliardini sarà lontano dalla Milano nerazzurra: occasione già a gennaio, ecco lo scambio che può concretizzarsi

L’Inter, dopo la vittoria di misura sull’Hellas Verona, è ora concentrata su quella che sarà una delle sfide più importanti dell’anno.

La Supercoppa italiana contro il Milan, tra tre giorni, può regalare il primo trofeo stagionale alla squadra di Inzaghi che guarda con ottimismo al futuro. Un futuro che difficilmente vedrà ancora Roberto Gagliardini vestire la maglia dell’Inter. Sì, perchè il centrocampista ex Atalanta ha detto a chiare lettere di essere stufo di giocare poco: è pronto, quindi, a dire addio alla ‘Beneamata. Vista anche la scadenza il prossimo giugno ed il rinnovo contrattuale che non è stato preso in considerazione, Gagliardini potrebbe però finire per cambiare squadra già entro la fine del mese. Perchè l’Inter potrebbe approfittarne e guadagnare qualcosa, evitando di perderlo a zero tra sei mesi. “Non sono più disposto a giocare così poco, prenderò le mie decisioni”, ha dichiarato nelle scorse ore il centrocampista: all’orizzonte una clamorosa ipotesi di scambio che può accontentare anhce l’Inter, a gennaio.

Ritorno di fiamma: arriva a gennaio grazie a Gagliardini

La partenza di Gagliardini potrebbe avvenire entro la chiusura della sessione invernale di calciomercato, con uno scambio in Premier League.

Occhi ancora una volta su Abdoulaye Doucourè, centrocampista franco-maliano dell’Everton in scadenza a giugno. Il club ha un’opzione per rinnovare per un’ulteriore stagione ma difficilmente la eserciterà: ecco perchè può finire per vestire la maglia nerazzurra, con Gagliardini all’Everton. Uno scenario in divenire che vedrà possibili sviluppi già nelle prossime settimane: Doucourè in questa stagione ha collezionato 12 presenze con 343′ sul rettangolo verde mentre Gagliardini è fermo a 13 apparizioni agli ordini di Simone Inzaghi.