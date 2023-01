Milan a gamba tesa: scippo e addio alla Juventus

La sconfitta della Juventus ancora brucia e dopo il 5-1 di Napoli si torna a parlare di calciomercato. Addio imminente tra le fila bianconere

La Juventus aveva necessità di intervenire sul mercato già prima della sconfitta al Diego Armando Maradona, ora, dopo la figuraccia di Napoli, ne avrebbe ancora più bisogno.

Tuttavia le strategie societarie si stanno concentrando anche sul mercato in uscita e soprattutto su tutte quelle operazioni che hanno previsto, in estate, l’obbligo o il diritto di riscatto. Il Milan nel frattempo osserva attentamente la situazione in casa Juventus.

Riscatto Milik, la Juve rinuncia e si inserisce il Milan

Arkadiusz Milik è arrivato alla Juventus durante la finestra di mercato estivo, in prestito dall’Olimpique Marsiglia. Il polacco ha disputato una stagione più che dignitosa, apponendo la sua firma su 7 gol in 17 partite e fornendo un assist.

L’accordo con i francesi prevede un diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 2 di bonus, ma la società bianconera non ha tutta questa fretta di esercitare tale diritto. A giugno pertanto potrebbe prefigurarsi un futuro particolare per l’attaccante ex Napoli, perché nel caso dalla Cortinassa non arrivasse l’ok per il riscatto, il Milan sarebbe pronto a intervenire per portare il polacco alla corte di Stefano Pioli. I bianconeri, secondo la Gazzetta Dello Sport, al momento non sono intenzionati al riscatto e questo, oltre a rappresentare un’occasione per il Milan, consisterebbe in una brutta bocciatura per Divock Origi. Sarebbe infatti lui a farne le spese, qualora Milik dovesse approdare a Milano. L’attaccante belga ha un contratto con i diavoli fino al giugno del 2026, ma il suo bottino di 1 gol in 15 partite di certo non lo inserisce nella lista degli attaccanti più appetiti. Non sarà quindi facile poterlo piazzare in uscita. Sta di fatto che bisognerà attendere la decisione della Juventus sul futuro di Arkadiusz Milik.