Il Napoli trema: offerta shock per Kvaratskhelia

Il Napoli ha trovato un gioiello, Kvicha Kvaratskhelia, ma ora spuntano gli interessi dei top club: offerta pazzesca per il georgiano

Continua a essere un vero e proprio fatto Kvicha Kvaratskhelia nel Napoli di Spalletti, che ha trovato un grande talento. La sua velocità e il suo dribbling permettono al Napoli di saltare sempre l’uomo e arrivare a creare sempre molti pericoli ai portieri avversari.

In questa prima stagione in azzurro ha messo a segno 8 gol e 10 assist in 17 partite disputate. Con lui in campo praticamente si parte sempre con un gol per il Napoli. Inevitabilmente su di lui hanno iniziato a mettere gli occhi anche i top club europei. In arrivo un’offerta clamorosa per il georgiano.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid fa sul serio: 86 milioni per Kvaratskhelia

L’importanza di Kvicha Kvaratskhelia è sotto gli occhi di tutti nel Napoli di quest’anno. Il georgiano con la sua rapidità e i suoi tocchi di classe sta stupendo tutti in Italia. Ma a quanto pare le attenzioni per Kvaratskhelia non arrivano solo dall’Italia.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il Real Madrid avrebbe iniziato a guardare con interesse al georgiano e sarebbe pronto a sborsare ben 86 milioni di euro per strapparlo subito al Napoli in estate. Un’offerta alta alla quale bisognerà vedere se il Napoli riuscirà a dire di no.