Futuro Skriniar, irrompe l’ex Milan: Marotta mastica amaro

Sul difensore slovacco dell’Inter piomba anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, non soddisfatto del rendimento di un nuovo arrivo

Da un parametro zero all’altro. Da un affare dipinto come un capolavoro di mercato – il calciatore fu soffiato anche alla Juve, che lo seguiva da tempo – ad un altro possibile colpo gratis che cambierebbe anche le strategie dell’Inter.

I protagonsti di questa vicenda sono Antonio Rudiger, il difensore ex Chelsea che sta faticando non poco per imporsi nella capitale spagnola, e Milan Skriniar, il giocatore dell’Inter al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Il tedesco e lo slovacco potrebbero ‘darsi il cambio’ alla guida della difesa merengue, apparsa in netta difficoltà nelle ultime uscite, compresa quella perdente al Nuovo Estadio de La Ceramica nella serata di sabato, contro il Villarreal.

Ancelotti piomba su Skriniar

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il tecnico di Reggiolo avrebbe fiutato l’occasione Skriniar, un profilo già seguito con interesse mesi addietro. Il nuovo, e ormai quasi inevitabile, status di ‘free agent’ dell’ex Sampdoria ingolosisce non poco la dirigenza madridista. Che non ha certo problemi ad accontentare le pretese economiche del calciatore.

Ovviamente tutto dipenderà dalla volontà di Skriniar, che potrebbe anche essere rimasto in parola col PSG per un passaggio che a conti fatti sarebbe stato solo rimandato di una stagione. Il mancato rinnovo di contratto mette già spalle al muro Marotta. Che però in teoria avrebbe tempo fino a giugno per convincere il calciatore. L’inserimento del Real Madrid rappresenterebbe però un ostacolo forse insormontabile. Anche per le innegabili capacità di persuasione del dirigente meneghino.