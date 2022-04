Colpo di scena per Rudiger: Juventus avvisata

Il futuro di Antonio Rudiger è ancora molto incerto: il centrale tedesco del Chelsea dovrà comunicare la sua scelta

Il tempo stringe visto che il centrale tedesco ha il contratto in scadenza nel giugno 2022: Antonio Rudiger non ha ancora comunicato la sua decisione tra presente e futuro.

Il futuro di Rudiger è ancora molto incerto. Il centrale tedesco dovrà così prendere una decisione: il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno, ma al momento non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Come svelato da The Athletic, l’ex difensore della Roma intende aspettare per non prendere una scelta avventata. Possibile anche un ripensamento con il rinnovo contrattuale con il Chelsea, che starebbe ancora aspettando la sua scelta.

Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori top club d’Europa, tra cui Real Madrid, Manchester United e PSG, che sono alla ricerca di un valido centrale difensivo per puntellare le rispettive retroguardia. In questa stagione Rudiger è diventato anche importante in zona gol con diverse marcature da urlo.

Calciomercato Juventus, Rudiger pronto per il futuro

Al momento sono arrivati anche rifiuti importanti in vista della prossima stagione: su tutti quello del Manchester United dicendo così addio in primis ai Red Devils. La Juventus starebbe cercando un valido difensore da consegnare a Massimiliano Allegri per puntellare la retroguardia bianconera. Rudiger si prende tutto il tempo a disposizione per poi comunicare la sua scelta definitiva: possibile anche il suo prolungamento contrattuale con i “Blues”, a cui non ha mai chiuso la porta.