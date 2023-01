Firma col Milan, Juve nei guai: maxi offerta per il talento

Il calciomercato di Milan e Juventus, a distanza, è pronto ad intrecciarsi: i rossoneri fanno infuriare Allegri

Una corsa scudetto che sembra essere sempre più avvincente, con il passare delle settimane.

In questo momento, però, a monopolizzare l’attenzione delle big del nostro calcio è il calciomercato, con la sessione invernale che porterà non poche sorprese nelle prossime settimane. L’Inter deve fare i conti con i contratti in scadenza di de Vrij e Skriniar, la Juventus con quello di Cuadrado e la necessità di cercare un nuovo difensore mentre il Milan sembra avvicinarsi a due rinnovi. Uno, in particolare, quello di Ismael Bennacer. L’algerino è stato corteggiato a lungo da diverse grandi società, soprattutto in Premier League. Ma, adesso, la sua permanenza in quel di Milanello pare sempre più probabile. Perché da quello che è filtrato nelle ultime ore la firma sarebbe solo questione di ore, con un rinnovo a 4 milioni netti (bonus inclusi) e l’accordo tra le parti ormai raggiunto.

Niente Bennacer, adesso il Chelsea fa tremare la Juve

Una notizia decisamente positiva per il ‘Diavolo’ che, tuttavia, può così mettere nei guai la Juventus.

Perché chi aveva pensato con forza a Bennacer era il Chelsea che, in questo momento, può virare le sue attenzioni su uno dei gioielli di Massimiliano Allegri. I ‘Blues’ monitorano da vicino Nicolò Fagioli che, dopo aver trascinato la Cremonese in Serie A, è tornato a Torino e sta convincendo sempre più Massimiliano Allegri. Il club inglese sta puntando molto su profili giovani e dal sicuro avvenire e, in tal senso, Fagioli entrerebbe di diritto in cima alla lista di Graham Potter. Situazione dunque in divenire, con Fagioli che fino a questo momento ha collezionato 11 presenze con 2 reti agli ordini di Massimiliano Allegri.