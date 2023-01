Colpo dalla Liga, Juve e Milan si danno battaglia: affare da 80 milioni

Una delle nuove stelle del calcio spagnolo è stato proposto a Juve e Milan: il colpo non è certo tra i più economici sul mercato

Già nel giro della Nazionale maggiore, convocato da Luis Enrique per la sfortunata spedizione a Qatar 2022 – dove è rimasto in panchina in tutti e 4 i match mondiali disputati dalle Furie Rosse – il giovane calciatore dell Villarreal ha rovinato la serata di Carlo Ancelotti all’Estadio de La Ceramica, nel match che il ‘Sottomarino Giallo’ ha vinto contro le Merengues nel pomeriggio di sabato.

Già adocchiato da diversi club spagnoli, il promettente classe 2000 ha appiccata addosso una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Legato al club iberico da un lungo contratto con scadenza 2027 – rinnovato giusto un anno fa – il fantasista è uno dei prospetti più interessanti tra le giovani leve del calcio iberico. Barcellona e Real Madrid hanno già bussato alla porta del Villarreal, che però, al di là della clausola, appare restio a cedere il giocatore in Spagna. Ecco che allora spuntano all’orizzonte Juventus e Milan, che si sono viste recapitare una sorta di proposta di acquisto dal gruppo che detiene la procura del calciatore.

Colpo Yeremi Pino, Juve o Milan possibili destinazioni?

Yeremi Pino è salito agli onori della cronaca per il gol che ha aperto le danze nel suddetto match tra il Villarreal e le Merengues, poi terminato 2-1 a favore dei valenciani. L’idea di un possibile approdo ad una big italiana è visto come un possibile step di crescita per il gioiello nativo di Las Palmas. Probabilmente ritenuto ancora non pronto per giocarsi realmente le sue chances da titolare nelle grandi di Spagna.

C’è da dire che il possibile affare, per bianconeri e rossoneri, è e resta complicato. Sebbene non sia obbligatorio versare 80 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, è altrettanto verosimile che un ipotetico prestito verrebbe concesso solo con un diritto di riscatto – e a cifre alte-. Con la probabilissima opzione di ‘recompra’ da parte del Villarreal.