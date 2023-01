Telenovela Skriniar, arriva la ‘sentenza’: “Fatti errori, ma ora resta”

Il giorno dopo la vittoria dei nerazzurri sulla capolista, è tempo di tornare anche sulla questione del rinnovo di Milan Skriniar

L’Inter ha vinto, viva l’Inter. Il giorno dopo l’impresa della banda Inzaghi ai danni della capolista Napoli, i nerazzurri incassano gli elogi di pubblico e critica. Il modo in cui la squadra ha preparato la partita ha convinto proprio tutti. Qualcuno non ha mancato di sottolineare come lo stesso tecnico piacentino sia stato aspramente criticato nel corso della stagione: ebbene la gara di ieri sembra aver cancellato (quasi) tutto.

A tenere banco però non sono le sole, pur importanti, questioni di campo. Nel corso del suo intervento su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista, di dichiarata fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha parlato anche della questione relativa all’immediato futuro di Milan Skriniar. Ecco le sue parole.

Da Inzaghi a Skriniar, le verità di Biasin

“Inzaghi lo abbiamo massacrato. Ha anche rischiato di perdere il posto e si è incartato abbastanza in alcune partite, come per esempio ad Udine. Aveva fatto qualche errore. Ieri però se devo scegliere chi mettere sul trono scelgo lui. Ha indovinato tutto. Formazione iniziale, cambi, carattere. Bravissimo. Ha giocato la partita perfetta. A lui importa relativamente del possesso. Ama ripartenza e verticalizzazione come è riuscito a fare ieri. Ieri ha lasciato il pallino al Napoli ed è ripartito 5-6 volte come piace a lui. Mi è piaciuta poi la capacità strategica contro una squadra che sino ad ora era stata praticamente perfetta“, ha esordito.

Sulla situazione Skriniar: “L’Inter sapeva che rischiava di perderlo a zero quando ha rinunciato all’offerta del PSG ad agosto. Nel momento in cui ha rifiutato la proposta ha deciso di trattenere il giocatore sino a fine stagione. Una squadra in corsa su tutti i fronti rinuncia al capitano? Credo di no. Offerta del PSG a Gennaio? Credo anche io che i francesi non abbiano problemi a proporre 20/25 milioni, ma se sei una società seria non puoi abdicare alla stagione. Piuttosto lo fai andare via a zero. L’Inter un errore in estate lo ha commesso: avrebbero dovuto prendere Bremer e Milenkovic e vendere un big della difesa, Skriniar o Bastoni. Ad Agosto non potevi più farlo e si sono presi il rischio con lo slovacco. Ma adesso secondo me resta sino a fine stagione“.

Su Dzeko e Lautaro: “Non sono stupito di come Edin stia giocando. La sua carriera parla per lui. Però non mi aspettavo che riuscisse ad essere così continuo. È raro alla sua età. Sul lungo periodo bisogna prepararsi che non potrà giocarle tutte così. È importante che salga di tono Lukaku e anche Correa. Sino ad ora però Dzeko fenomenale. Lautaro? Credo sia sereno. Penso che in questo momento sia rintontito nel senso buono, come si è quando succede qualcosa di bello. Si è preso gli applausi, ieri è entrato bene. Penso che sarà titolare contro il Monza. Potrebbe riposare proprio Dzeko“, ha concluso.