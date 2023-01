La Juve sacrifica McKennie: la mossa per battere l’Inter

La Juventus è pronta al sacrificio immediato di Weston McKennie per porre le basi per il colpo in estate: la mossa per battere l’Inter

La Juventus inizia il proprio 2023 con una vittoria fondamentale, che porta i bianconeri a vedere più vicino il Napoli, che ora dista sette punti. A firmare il gol per i tre punti contro la Cremonese è stato Arkadiusz Milik da punizione, regalando la prima gioia dell’anno ad Allegri e i suoi compagni.

Nel frattempo il calciomercato invernale è già bello avviato e la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Weston McKennie per porre le basi per il colpo a giugno in difesa. Prestito e riscatto condizionato.

Calciomercato Juventus, McKennie la pedina per arrivare a Hincapie

In casa Juventus si continua a lavorare in chiave calciomercato. Uno degli obiettivi è quello di rinforzare la difesa, così nel mirino c’è sempre il centrale del Bayer Leverkusen, Piero Hincapie.

L’ostacolo maggiore per la Juventus al momento però è la mancanza di posti extracomunitari in rosa. Così i bianconeri potrebbero intanto porre le basi per l’estate. La strategia potrebbe essere quella di mandare in prestito al club tedesco Weston McKennie e in estate per il riscatto proporre lo scambio con Hincapie. Entrambi i giocatori sono valutati intorno ai 30-35 milioni, dunque sarebbe uno scambio alla pari. Ovviamente la Juventus dovrà però tenere conto della vasta concorrenza per il difensore ecuadoriano, che piace a diversi club in Europa e in Italia, tra cui Inter e Roma.