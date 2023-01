HIGHLIGHTS | L’Inter fa il colpaccio: Dzeko manda al tappeto Spalletti

L’Inter è la prima squadra della Serie A a battere il Napoli di Luciano Spalletti: Inzaghi vola grazie a Dzeko, pari tra Udinese ed Empoli

Abbiamo il verdetto più importante della sedicesima giornata di Serie A. Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, è l’Inter di Simone Inzaghi a spuntarla in quel di San Siro.

La truppa nerazzurra si è aggiudicata tre punti molto pesanti, sconfiggendo fra le mura di casa il super Napoli capolista targato Luciano Spalletti. E la copertina, anche stavolta, se la prende Edin Dzeko, che sta conquistando a suon di gol il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023. Decisivo il gol messo a referto dal bosniaco al 56esimo del secondo tempo, con i partenopei che alla fine non sono riusciti a riacciuffare i milanesi. Insomma, messaggio molto significativo da parte dell’Inter in ottica Scudetto, a maggior ragione considerando che il Napoli finora non aveva mai perso in campionato.

Serie A, Inter-Napoli 1-0 e Udinese-Empoli 1-1: marcatori e classifica

Terminata in parità, invece, la sfida tra Udinese ed Empoli. Roberto Pereyra, al 70esimo della ripresa, risponde alla rete firmata da Tommaso Baldanzi dopo appena tre minuti di gioco e la gara si conclude sul punteggio di 1 a 1. A breve gli highlights delle due gare andate in scena stasera.

Inter-Napoli 1-0: 56′ Dzeko (I)

Udinese-Empoli 1-1: 3′ Baldanzi (E), 70′ Pereyra (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 41, Milan 36, Juventus 34, Inter 30, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24, Torino 22, Fiorentina 20, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 17, Salernitana 17, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Hellas Verona 6.