“È comico”: si scatena il caos, lo cacciano dall’Inter

Un calciatore dell’Inter di Inzaghi è finito al centro delle polemiche durante il primo tempo del big match di San Siro contro il Napoli

Primo tempo chiuso a reti bianche. Nessun gol nei primi 45 minuti dell’attesissimo big match tra Inter e Napoli fra le mura di San Siro. Soprattutto la truppa guidata da Simone Inzaghi ha provato più volte ad agguantare il vantaggio.

Ma lo sforzo compiuto non è bastato a rompere la barriera azzurra targata Luciano Spalletti. C’era molta curiosità di capire come avremmo ritrovato entrambe le squadre e, ovviamente, alcuni tra i giocatori più rappresentativi. Tra questi anche Romelu Lukaku, con l’attaccante belga che nella prima parte di stagione non era quasi mai sceso in campo per via dei reiterati problemi fisici.

Inter-Napoli, tifosi contro Lukaku: è bufera sui social

E, infatti, la condizione fisica dell’ex United sta lasciando alquanto a desiderare. La prestazione del classe ’93, finora, è stata tutt’altro che memorabile.

Ciò ha scatenato l’ira di molti tifosi che stanno seguendo l’importantissima sfida. Numerose i commenti polemici nei confronti di Lukaku e c’è chi vorrebbe ridarlo subito al Chelsea. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi su Twitter.

ridate lukaku al chelsea vi prego — ila (@c4oscalmo) January 4, 2023

Lukaku mi sta facendo impazzire — Miriam🐍 / ⭐️⭐️ (@mikaelsonbabee) January 4, 2023

per questo prestito, lukaku ci è costato più di mensa che di gol fatti — . (@ilfuEl7) January 4, 2023

No vabbè lukaku è un panettone — Il_sergente_di_ferro (@mafiadardo) January 4, 2023

lukaku è comico — chicano (@scvgIia) January 4, 2023

Lukaku è un sacco di patate che vaga nel campo. — Luca Hogan Champ19ns🏆🇮🇹 (@acm1899m) January 4, 2023

La condizione fisica di #Lukaku è al limite dell’imbarazzante. Goffo, incespica sulla palla, madonna mia.#InterNapoli — Luca ™ 🔴⚫️ (@lukapzi93) January 4, 2023

Lukaku dire che è imbarazzante è dire poco, una foca in campo. — SuPerGiuls ★☆★ (@GiulyADP) January 4, 2023