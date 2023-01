Inzaghi pesca proprio dal Napoli: ecco il colpo a sorpresa

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista della prossima estate di calciomercato. Nel mirino potrebbe finire Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli

La difesa dell’Inter, nella prossima estate di calciomercato e, di conseguenza, nella prossima stagione, potrebbe essere totalmente rivoluzionata. ù

Partiamo da Milan Skriniar. Il difensore slovacco, in scadenza di contratto, ha tempo fino al 20 gennaio per dare il suo verdetto in merito all’offerta avanzata dalla Beneamata di rinnovo di circa 6 milioni di euro più i bonus. Su di lui resta forte l’interesse del PSG che potrebbe mettere sul piatto una cifra decisamente più alta rispetto a quelle che sono le possibilità di spesa dell’Inter di Marotta. Poi c’è la questione legata a Stefan de Vrij. Il giocatore olandese, anch’egli in scadenza, non sembra intenzionato a continuare con i colori nerazzurri e potrebbe addirittura tornare in Olanda nella prossima stagione. Discorso differente per Alessandro Bastoni il quale vedrà il suo contratto scadere nel 2024 e che, proprio in estate, discuterà il rinnovo con l’Inter mentre Antonio Conte, tecnico del Tottenham, vorrebbe portarlo proprio in Inghilterra. Ma ci sono anche i possibili nomi in entrata e uno di questi è legato al match di stasera a San Siro: stiamo parlando di Amir Rrahmani, difensore centrale proprio del Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, occhi su Rrahmani: i dettagli

Amir Rrahmani, centrale e cardine della difesa del Napoli insieme a Kim, è stato prelevato dal club azzurro dal Verona. Rrahmani è in scadenza di contratto nel 2024 con la società partenopea e il rinnovo di contratto, almeno ad oggi, non sembra essere all’orizzonte. E’ per questo che l’Inter starebbe fiutando l’occasione per la prossima estate, quando il kosovaro sarà ad un anno dalla scadenza.

La Beneamata potrebbe mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per convincere il Napoli, mentre gli azzurri, nonostante la situazione contrattuale, non sembrerebbero intenzionati a scendere sotto i 30 di richiesta per il loro giocatore.