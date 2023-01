HIGHLIGHTS | Juve all’ultimo respiro con Milik: pari tra Fiorentina e Monza

Altro successo, stavolta in extremis, per la Juventus targata mister Allegri, che sbanca Cremona grazie a Milik: 1 a 1 tra Fiorentina e Monza

E la settima c’è. La Juventus, sebbene la gara contro la Cremonese di Alvini si sia rivelata molto più complicata del previsto, è riuscita a riprendere al meglio la Serie A, ottenendo tre punti abbastanza significativi. In attesa di conoscere il risultato finale dell’attesissimo big match tra Inter e Napoli in quel di San Siro.

Tutto si è deciso nel finale del secondo tempo, durante i minuti di recupero. Al 91esimo Arek Milik si incarica della battuta di un calcio di punizione da una distanza di 25 metri. L’attaccante polacco fa partire un mancino potente e preciso, indirizzato all’angolo alla sinistra di Carnesecchi. La sfera, poi, impatta sul palo e termina in rete. Missione compiuta, dunque, per la ‘Vecchia Signora’, che vola a 34 punti in classifica e lancia un messaggio rilevante alle rivali per lo Scudetto. Come a dire: “Noi ci siamo e non intendiamo mollare”.

Serie A, Cremonese-Juventus 0-1 e Fiorentina-Monza 1-1: marcatori e classifica

Pari, invece, allo stadio Artemio Franchi, dove si sono affrontate faccia a faccia la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano e il Monza targato Raffaele Palladino. Nel primo tempo, al minuto 19, i padroni di casa passano avanti con Cabral, per poi essere acciuffati nella ripresa da Carlos Augusto.

Cremonese-Juventus 0-1: 90+1′ Milik (J)

Fiorentina-Monza 1-1: 19′ Cabral (F), 61′ Carlos Augusto (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 41, Milan 36, Juventus 34, Inter* 30, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese* 24, Torino 22, Fiorentina 20, Bologna 19, Lecce 18, Empoli* 17, Salernitana 17, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Hellas Verona 6.

*Una partita in meno