Svolta McKennie, via subito tramite scambio

McKennie in cima alla lista dei partenti in casa Juventus. Il possibile scambio in Premier League, tutte le cifre e i dettagli

Riparte da Cremona la rincorsa al Napoli da parte della Juventus di Massimiliano Allegri, nella settimana della ripresa della Serie A e del via ufficiale del calciomercato invernale.

Sono numerosi i nodi ancora da sciogliere per la dirigenza bianconera, a partire dalla questione rinnovi e dalla situazione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, come noto, è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e nelle ultime settimane ha strizzato l’occhio alla Premier League: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier, è stata una bella esperienza anche se non ho giocato nemmeno un anno lì. Si capisce che si respira il calcio in modo diverso da Francia e Italia”. In bilico a centrocampo c’è anche Weston McKennie, sempre in orbita Premier League. Negli ultimi giorni, infatti, sono iniziati i primi sondaggi dei club inglesi.

Calciomercato Juve, carta McKennie per il colpo in Premier

L’ultimo club che avrebbe messo gli occhi sull’americano è l’Aston Villa.

Chiara, però, la posizione della Juve: McKennie lascerà subito Torino solo per un’offerta di almeno 25 milioni di euro. Ma non solo. Cherubini, infatti, potrebbe avanzare un’altra richiesta all’Aston Villa, sfruttando McKennie come possibile contropartita tecnica. Il nome da tenere d’occhio è quello del belga Dendoncker, che ha la stessa valutazione dell’americano classe 1998. Occhi puntati, dunque, anche sulla situazione di McKennie in casa bianconera.