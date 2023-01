HIGHLIGHTS | Roma brutta ma cinica, Lazio a due facce: sorpresa Lecce

Il campionato di Serie A ha riaperto i battenti e per la Lazio il 2023 inizia molto male. La Roma porta a casa i 3 punti pur non convincendo

La Roma si accontenta di un solo gol nella sfida casalinga contro il Bologna, tanto basta ai giallorossi per portare a casa i 3 punti. Mentre Atalanta e Torino vengono fermate sul pareggio da Spezia e Verona, la Lazio crolla nella trasferta contro il Lecce al Via Del Mare.

Alla Roma bastano 6 minuti per mettere la partita sui binari giusti, grazie alla rete del capitano Pellegrini. Tutt’altra partita è stata quella in Liguria tra Spezia e Atalanta, dove i padroni di casa sono andati in doppio vantaggio grazie alle reti di Gyasi e Nzola. I nerazzurri hanno poi riacciuffato il risultato grazie ai gol di Hojlund e Pasalic, che la aggiusta al 92′. Tra Toro e Verona si conclude con un pareggio tutto sommato giusto, a seguito di una partita combattuta da ambedue le compagini. Passano in vantaggio gli ospiti con Djuric, raggiunti poi al 64′ dal pareggio di Miranchuk.

Lecce-Lazio 2-1: highlights, tebellino e marcatori

La Lazio parte bene nel primo tempo e trova il gol al 14′ grazie al solito Ciro Immobile, al rientro dopo un lungo infortunio.

Tuttavia nel secondo tempo i biancocelesti mostrano l’altra faccia e si fanno soggiogare da un Lecce propositivo e pieno di idee. Strefezza riporta i salentini in parità e poi è Colombo a stroncare definitivamente le speranze dell’undici di Sarri. Nonostante i 7 minuti di recupero la Lazio non riesce a produrre gioco e i salentini escono meritatamente con i 3 punti tra le mani.

Torino-Verona 1-1

45′ Djuric (V); 64′ Miranchuk (T)

Spezia-Atalanta 2-2

8′ Gyasi (S), 31′ Nzola (S); 77′ Højlund (A), 92′ Pasalic (A)

Roma-Bologna 1-0

6′ Pellegrini (R)

Lecce-Lazio 2-1

14′ Immobile (LAZ); 57′ Strefezza (LEC) , 71′ Colombo (LEC)

Classifica: Napoli 41*, Milan 36, Juventus 31*, Inter 30*, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24*, Torino 22, Fiorentina 19*, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 17*, Salernitana 17, Monza 16*, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7*, Verona 6.

*una partita in meno

A breve li highlights delle partite