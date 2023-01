Da avversario a bianconero: la Juve chiude l’affare

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per anticipare le altre big d’Europa: idea suggestiva per i bianconeri

Un 2023 da protagonista, questo è ciò che sperano i tifosi della Juventus. I bianconeri scenderanno in campo in casa della Cremonese per aprire in bellezza il nuovo anno. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione per ringiovanire anche la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che si giocherà la sua riconferma a partire dalle primissime sfide del 2023.

L’eliminazione dalla Champions League brucia ancora, ma il percorso in Europa League potrebbe ridare entusiasmo come in Serie A. I bianconeri proveranno a risucchiare ancora qualche punto a Napoli e Milan, ma non sarà facile in ottica Scudetto. Il profilo interessante in casa Cremonese è quello di Marco Carnesecchi, ancora in prestito in grigiorosso dopo la promozione in massima serie. Il classe 2000 è di proprietà dell’Atalanta, ma per lui non c’è stata mai una vera e propria occasione in nerazzurro. Così in estate la Juventus potrebbe formulare una proposta interessante al club lombardo, che potrebbe mettere a segno un’ottima plusvalenza. In queste stagioni si è reso protagonista con parate importanti maturando in un campionato ostico come quello della Serie B.

Calciomercato, Carnesecchi pronto per la big

Ora il suo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile con la Cremonese per poi pensare anche alla destinazione Juventus. Il club bianconero lo monitora ormai da anni e così in estate potrebbe esserci il momento giusto per un trasferimento per il portiere dell’Under 21 italiana.

Da avversario alla prima del 2023 al possibile cambio di maglia in estate per vestire quella bianconera. Marco Carnesecchi è nel mirino delle big d’Italia e non solo con la sua voglia di diventare importante per la Nazionale maggiore. Un obiettivo di mercato alquanto suggestivo per quanto riguarda la Juventus, che vuole ripartire a mille già dalla prima sfida del nuovo anno.