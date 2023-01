Niente rinnovo e arrivo in Italia: Milan pronto a piazzare il colpo

Il calciomercato invernale ha preso il via, e le società stanno ragionando sui possibili acquisti per rinforzare la propria rosa.

Il calciomercato di riparazione è ufficialmente iniziato, e questo permette alle società di rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Oltre a questo, però, molti club sono già proiettati sul futuro, in modo da imbastire trattative da portare a termine in estate. Uno di questi club è il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Uno dei reparti che la dirigenza rossonera intende rimpolpare è la difesa, sopratutto per quanto riguarda la corsia di destra. Proprio per quanto riguarda il terzino, l’obiettivo sembra essere già stato individuato.

Pavard lascia il Bayern: Milan interessato

Come detto, il Milan sta già pensando al mercato del futuro in vista della prossima stagione, sopratutto per quanto riguarda la difesa.

Il calciatore finito nei radar della dirigenza rossonera è Benjamin Pavard, terzino destro francese classe 1996 del Bayern Monaco. Stando a quanto riporta il portale fussballtransfers.com, infatti, il Bayern si sarebbe rassegnato all’idea di perdere il calciatore, che non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. Vista la scadenza tra un anno e mezzo, il Milan è convinto di poter arrivare al francese con un esborso economico non troppo oneroso. Il ragazzo, che in questa stagione ha realizzato tre reti con i bavaresi in 19 gare disputate tra Bundesliga e Champions League, sembra orientato a voler lasciare la Germania per provare nuove esperienze. Proprio per questo motivo, un’avventura nel campionato italiano e, sopratutto, in una big, potrebbe entusiasmarlo. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che userà questi mesi per provare a chiudere il primo colpo dell’estate.