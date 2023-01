Servono 100 milioni: la clausola frena Juventus e Milan

Il calciomercato di riparazione è ufficialmente iniziato, con le società che studiano i possibili colpi da regalare ai rispettivi allenatori.

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti, e questo permette alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a quello invernale, però, molti club stanno già pensando a programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Uno dei club più attivi in tal senso è il PSG, che è a caccia di nuove stelle da inserire in rosa. Proprio per quanto riguarda gli acquisti per il futuro, la dirigenza e il tecnico Galtier sembrano già aver individuato il primo grande obiettivo. Per arrivare al calciatore in questione, i francesi dovranno presentarsi dal Barcellona con un’offerta a tre cifre.

Il PSG ha scelto il grande obiettivo: piace Dembélé

Come detto, il PSG sta già pianificando il prossimo calciomercato estivo, in modo da rendere ancora più competitiva la squadra di mister Galtier.

Stando a quanto riporta il portale sport.es, infatti, uno dei grandi obiettivi per la prossima estate è Ousmane Dembélé, ala francese classe 1997 del Barcellona. Il calciatore si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione con i blaugrana, realizzando cinque reti e servendo sette assist in 21 partite disputate tra Liga e Champions League. La trattativa non si preannuncia semplice, in quanto Xavi ritiene il francese un giocatore indispensabile per la squadra, e solo di fronte ad un’offerta da circa 100 milioni di euro potrebbe decidere di lasciarlo partire. Sul ragazzo c’è il forte interesse anche di Juventus e Milan, ma la richiesta del pagamento della clausola da 100 milioni ha fermato i due club italiani. Il PSG sembra però intenzionato a fare sul serio, sopratutto qualora dovesse partire Neymar visti i dissapori con il vice campione del mondo Mbappé. Dembélé, infatti, è stato scelto proprio per sostituire il dieci brasiliano in caso di cessione, visti i rapporti non idilliaci con la stella francese. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il PSG pronto ad inserire nuove stelle in rosa.