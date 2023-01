Il Milan scippa la rivale: nuovo gioiello per Pioli

Il Milan si guarda intorno in vista delle prossime mosse di mercato: occhi in Serie A, può arrivare un big

Oltre al calcio giocato e alla sfida con la Salernitana, il Milan si sta già focalizzando su quelle che saranno le possibili trattative di gennaio.

Maldini e Massara devono fare i conti, tra le altre cose, con il destino di Rafael Leao. In scadenza nel 2024, il portoghese non ha ancora prolungato l’accordo con il club di via Aldo Rossi ma negli ultimi giorni sembrerebbe filtrare un certo ottimismo a riguardo. Con l’ex Lille che parrebbe quindi pronto a legarsi per i prossimi anni al Diavolo’, le attenzioni della dirigenza si sposteranno sulla corsia opposta. A destra, infatti, a giugno potrebbe cambiare praticamente tutto. Da un lato Junior Messias, che non ha convinto appieno e rimane sul taccuino del Monza in caso di permanenza dei brianzoli in Serie A: la valutazione del Milan è di 6-7 milioni di euro. Altro addio probabile è quello di Alexis Saelemaekers che, di rientro dall’infortunio, non rappresenta comunque una priorità e regalerebbe un tesoretto da 15 milioni (piace in Belgio) da reinvestire. Con la doppia cessione, infatti, Maldini ha un nome di assoluto valore in mente da regalare a Pioli, pronto a posizionarlo sulla destra nel tridente alle spalle di Giroud.

Lozano al Milan: così si può

Si tratta di Hirving Lozano che, come Leao, è in scadenza tra un anno e mezzo. Il Napoli e l’esterno messicano non sembrano troppo vicini a prolungare il contratto ed è in questa situazione di incertezza che Maldini proverà ad infilarsi.

Gli azzurri valutano l’esterno non meno di 25 milioni di euro, a maggior ragione se a farsi avanti sarà una delle grandi rivali del Napoli in campionato. Operazione complicata ma possibile, con Lozano che in questa stagione ha collezionato 19 presenze in maglia azzurra, siglando 4 reti e 3 assist vincenti tra campionato e Champions League.