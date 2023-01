Pronto un altro blitz: scambio last minute con l’Inter

Non centrale nel progetto tecnico di Inzaghi, il nerazzurro potrebbe salutare in questo calciomercato di gennaio. Proposta dalla Bundesliga

Non possiamo aspettarci grandi cose dall’Inter in questo calciomercato di gennaio. Certo, a meno di qualche cessione, vedi quella di Dumfries sempre nel mirino di Chelsea e Manchester United. In Spagna dicono anche Barcellona, ma in ottica giugno.

I nerazzurri lascerebbero partire l’olandese solo dinanzi a una proposta davvero irrifiutabile. Minimo da 50 milioni, anche perché poi dovrebbero prendere un sostituto ‘degno’ in una sessione invernale breve e molto più complicata di quella estiva.

L’Inter potrebbe provare a cedere Gagliardini per evitare di perderlo a zero, tuttavia è sempre sulle corsie esterne – stavolta a sinistra – che potrebbe accadere qualcosa. Chiaro il riferimento a Robin Gosens, sempre indietro nelle gerarchie di Inzaghi. Diciamo pure ai margini del progetto tecnico dell’allenatore piacentino. Marotta e Ausilio non vogliono privarsene a stagione in corsa, a meno di un’offerta da una ventina di milioni e a titolo definitivo o con l’obbligo di riscatto.

Calciomercato Inter, Gosens via in extremis: scambio di prestiti col Bayer

Anche il tedesco intende restare all’Inter, ma se dovesse continuare a trovare poco spazio, ecco che la sua volontà potrebbe mutare.

Segnali in tal senso possono arrivare al Bayer, il quale rimane il club maggiormente interessato all’ex atalantino. Così le ‘Aspirine’ potrebbero tornare all’assalto di nuovo in extremis, a fine mercato come in estate, provando la via dello scambio di prestiti. Sul tavolo il terzino 27enne olandese Sinkgraven, calciatore scarsamente gradito a Xabi Alonso.