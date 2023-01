Effetto domino da oltre 100 milioni: Juve a bocca asciutta

L’Argentina ha messo in mostra diversi calciatori di rilievo nel corso del Mondiale recentemente vinto. Tra questi Enzo Fernandez che in caso di addio al Benfica potrebbe innescare un effetto domino

Il campionato di Serie A ha ripreso il proprio ciclo nella giornata di ieri con il primo turno di questo 2023. Non è mancato lo spettacolo per un torneo che sta riacquistando sempre più appeal rispetto al recente passato. Un legame quello con il campionato italiano che sentono anche alcuni ex.

Uno su tutto Rodrigo de Paul, che all‘Atletico Madrid non ha mai visto troppo scoccare la scintilla alla corte di Simeone dove la corsa sembra già alle fasi conclusive. Nella capitale spagnola il centrocampista argentino non si è più espresso sui livelli di Udine, a differenza di quanto fatto in nazionale dove anche al Mondiale è stato una della pedine più importanti della squadra di Scaloni. La coppa del Mondo ha però consentito anche di mettere in luce altri talenti come Enzo Fernandez, rivelatosi l’uomo in più della mediana sudamericana col giusto mix di quantità, qualità e ritmo. Caratteristiche che hanno immediatamente rapito il cuore del Chelsea pronto ad investire una cifra monstre su un calciatore che ai tempi del River fu accostato anche a Milan e Juventus.

Calciomercato Juventus, de Paul nostalgia italiana ma il Benfica ha bisogno di sostituire Enzo Fernandez

Al netto degli ostacoli il Chelsea potrebbe quindi mettere sul piatto ben 127 milioni complessivi per avere Fernandez dal Benfica, miglior giovane del Mondiale in Qatar vinto con la maglia dell’Argentina.

Un acquisto che se mandato in porto andrebbe a scuotere completamente il mercato di gennaio dalle fondamenta. A quel punto la stessa società lusiana avrebbe bisogno di un altro centrocampista di qualità, e non va escluso che la squadra di Lisbona possa guardare allo stesso de Paul che potrebbe essere a fine corsa con l’Atletico Madrid che chiede una trentina di milioni per l’ex friulano che spesso e volentieri è stato accostato alla Juventus.

I bianconeri piemontesi pensano infatti a riportare in Italia l’argentino, che manifesta una certa nostalgia anche per il campionato di Serie A. Il Benfica in caso di addio di Fernandez avrebbe tutti gli strumenti economici per convincere l’Atletico ma andrebbero fatti anche i conti che de Paul che caldeggia l’Italia.