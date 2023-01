Dzeko sempre più decisivo: l’Inter rischia di perderlo subito

Edin Dzeko brilla con la maglia dell’Inter, ma il suo contratto è in scadenza a fine stagione, occhio ai possibili sviluppi immediati in sede di calciomercato. Le ultimissime notizie

L’Inter di Simone Inzaghi, con una prestazione da grandissima squadra, ha superato il Napoli di Luciano Spalletti infliggendo alla squadra azzurra la prima sconfitta stagionale proprio sul rettangolo verde di San Siro.

I nerazzurri, partiti subito bene, sono stati trascinati dalla grande partita disputata da Edin Dzeko, autore del gol vittoria, e mattatore ormai da inizio stagione dell’Inter 2.0 targata Simone Inzaghi. Il centravanti bosniaco, arrivato nell’estate di calciomercato del 2021 praticamente a zero dalla Roma di Josè Mourinho, è ormai un punto fermo della rosa, ma il suo futuro è decisamente in bilico vito il contratto in scadenza al termine della stagione. Sì perché il rinnovo per Edin Dzeko ancora non è arrivato e la sua età, più vicina agli -anta che agli -enta, lascia qualche perplessità. Ma nel frattempo c’è il campo che parla e dice che il cigno di Sarajevo è ancora un asso ad ogni allacciata di scarpini e ciò potrebbe portare i grandi top club a scommettere immediatamente su di lui.

Calciomercato Inter, Dzeko via subito? Un top club ci pensa

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un possibile interesse del Manchester United per il cartellino di Edin Dzeko. I Red Devils sono infatti a caccia di un attaccante e l’ex City sarebbe davvero l’uomo giusto, ma ora il club inglese sembra aver virato sul profilo di Marcus Thuram.

Adesso però l’Inter deve fare attenzione al possibile interesse del Real Madrid nei confronti di Edin Dzeko. La squadra di Carlo Ancelotti infatti potrebbe puntare proprio sul bosniaco per il finale di stagione per raggiungere, anche grazie ad un bomber in più, tutti gli obiettivi prefissati.