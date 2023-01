Accordo raggiunto, l’Inter non può farci nulla: va al Bayern

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi: acquisto sfumato, vicino al Bayern Monaco

Grande entusiasmo in casa nerazzurra dopo la vittoria di misura contro il Napoli, attualmente capolista della Serie A. Una sfida preparata nei dettagli da parte di Simone Inzaghi, che ha optato per le due punte Dzeko e Lukaku. Nel frattempo la società milanese è sempre molto attiva per possibili nuovi colpi da urlo per andare ad allestire una rosa super competitiva.

Tanti profili sul taccuino dell’ad Beppe Marotta, sempre al lavoro insieme a Piero Ausilio per andare ad acquistare profili interessanti rinforzando la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come svelato dall’emittente tedesca di Sky Sport, Yann Sommer, sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco raggiungendo un accordo verbale per il trasferimento nel mercato invernale. L’estremo difensore svizzero, nel mirino anche dell’Inter, può vestire la maglia dei bavaresi, firmando così un contratto fino al 2025.

Calciomercato, Sommer ad un passo dal Bayern

Con Handanovic sempre più lontano dai nerazzurri, l’Inter ha puntato tutto su Andrè Onana, ma l’obiettivo per la porta era anche Sommer vista la scadenza del contratto con il Borussia Mönchengladbach. Dopo l’infortunio rimediato a Manuel Neuer, il Bayern Monaco sta

Idee suggestive in vista della prossima stagione per provare a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’Inter vuole tornare alla ribalta con risultati importanti per risucchiare ancora punti decisivi a Napoli, Milan e Juventus. Ora il club nerazzurro dovrà cercare di sondare nuovi profili per puntare ad un portiere di assoluto valore anche come vice di Onana, ormai il titolare inamovibile che ha conquistato tutti dopo le polemiche intorno a Samir Handanovic. Una rivoluzione totale per i nerazzurri che continuano a tornare protagonisti in Serie A grazie alla vittoria convincente contro il Napoli ancora capolista del campionato italiano.