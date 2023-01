Caos Juve, scontro in diretta: “Allegri ha fallito!”

Nonostante il successo sulla Cremonese, continuano le polemiche riguardo Massimiliano Allegri: botta e risposta in diretta

La Juventus è nuovamente scesa in campo ed i tre punti sono arrivati all’esordio nel 2023. La rincorsa al Napoli, caduto in casa dell’Inter, prosegue: adesso i bianconeri sono a -7 dalla squadra di Luciano Spalletti.

Nonostante la vittoria, non sono mancate le polemiche ed al centro di tutto vi è nuovamente Massimiliano Allegri. Una stagione difficile per l’allenatore livornes e la sua Juventus che, dopo l’inizio deludente, si è ripresa arrivando fino al terzo posto con ancora quattro mesi abbondanti per provare a far sorridere la tifoseria bianconera. Ai microfoni di ‘Pressing’, il noto telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto tornando a parlare di Juventus ed in particolar modo del percorso di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Trevisani è stato diretto nella sua analisi, non lasciando spazio a dubbi sull’operato dell’allenatore livornese alla sua seconda esperienza alla guida della ‘Vecchia Signora’, dall’estate 2021: “Il secondo ciclo di Allegri resta fallimentare: non ha vinto niente e si ritrova in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions”.

Allegri asfaltato: “Devi stare zitto”

Parole dure che non lasciano alcun dubbio sull’idea del telecronista riguardo al lavoro svolto dal ‘Conte Max’ in quel di Torino.

Una polemica alimentata poi dalla secca risposta di Sandro Sabatini che ha invece difeso il tecnico. “Se parliamo di Allegri e di risultati”, ha detto il giornalista, “devi solo stare zitto visto tutto quello che ha vinto nei suoi primi cinque anni sulla panchina della Juventus”. Il club bianconero, adesso, dovrà concentrarsi sia sul calciomercato invernale che ha da poche ore riaperto ufficialmente i battenti sia sul prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Ma, intanto, Allegri rimane al centro dei dibattiti: il finale di stagione dirà tanto sul futuro dell’allenatore alla guida della juventus.