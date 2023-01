L’ex Juve per Leao: adesso il Milan è tentato

Il futuro in rossonero di Rafael Leao resta appeso ad un filo: nodo rinnovo, spunta il super scambio con il top club

Il successo sulla Salernitana ed il ko del Napoli contro l’Inter riavvicina la squadra di Pioli al vertice. Il Milan ha adesso un ritardo di 5 punti sugli uomini di Luciano Spalletti ma c’è ottimismo per il prosieguo della stagione.

Con l’avvento di gennaio l’attenzione sarà inequivocabilmente monopolizzata dal calciomercato che, a conti fatti, potrebbe regalare nuove sorprese alle big di Serie A. Il Milan in primis, visti anche i tanti infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2022. Ma è per giugno che qualcosa di grosso potrebbe effettivamente cambiare, coinvolgendo in primissimo piano Rafael Leao. Il talento portoghese rimane in scadenza tra un anno e mezzo e l’accordo con Jorge Mendes per il rinnovo non è ancora arrivato. Si continua a lavorare ma, intanto, diverse società si sono già affacciate per un’eventuale proposta ufficiale durante l’estate. Il Milan tiene duro anche se, tra sei mesi, potrebbe arrivare un’offerta in grado di far vacillare Maldini e Massara e che allontanerebbe definitivamente Leao dal club campione d’Italia. Dalla Germania, infatti, il Bayern Monaco pare intenzionato a tornare con forza sull’ex Lille per rimpolpare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il Bayern Monaco su Leao: super scambio

I tedeschi, dunque, aprirerebbero ad una clamorosa ipotesi di scambio che permetterebbe al Milan di ritrovarsi già in casa l’erede dell’esterno portoghese.

Sì, perchè il club campione di Germania potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi innumerevoli big per convincere la società meneghina a lasciar partire Leao, ad un anno dalla scadenza del contratto. Ed il nome giusto può quindi essere quello di Kingsley Coman, classe 1996 ed un passato (2014/15) con la maglia della Juventus. Il francese ha rinnovato un anno fa con i bavaresi ma la sua partenza per far posto a Leao pare un’ipotesi decisamente percorribile. Situazione dunque in divenire: l’estate 2023 è pronta ad infiammarsi con Leao e Coman al centro di una possibile trattativa.