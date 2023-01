C’è già la firma, la Juventus ci spera ancora

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per tornare protagonista nel 2023: firma arrivata, novità in arrivo

Massimiliano Allegri ha collezionato la prima vittoria nel 2023 alla guida della Juventus. Il club bianconero è sempre al lavoro per alzare il livello tecnico della rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Il suo obiettivo è quello di arrivare sempre più vicino a Napoli e Milan, attualmente nelle prime due posizioni della Serie A.

Nei prossimi mesi Massimiliano Allegri si giocherà il suo futuro: in caso di fallimento, la Juventus potrebbe pensare a nuovi profili per ripartire con un progetto avvincente in vista della prossima stagione. Il club bianconero vorrebbe rivoluzionare in estate tutto il progetto dopo i vari extra-calcistici sbucati fuori negli ultimi mesi, che ha coinvolto in prima persona anche tutta la dirigenza torinese.

Juventus, Zidane torna sempre di moda

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale di Didier Deschamps come Ct della Francia. Un legame che andrà avanti nonostante la sconfitta in finale del Mondiale contro l’Argentina: Zinedine Zidane era il candidato numero uno a sostituirlo alla guida della Nazionale transalpina.

Zidane sarebbe sempre sul taccuino della dirigenza della Juventus per il post Allegri. Tutto sarà deciso a partire da gennaio in base ai risultati che collezionerà lo stesso allenatore livornese. Idee suggestive in vista della prossima stagione provando così ad essere pronta per qualsiasi evenienza. Al momento Allegri è concentrato per i prossimi impegni della compagine bianconera arrivando a competere con le big. L’obiettivo primario è quello di arrivare fino in fondo anche in Europa League dopo la cocente eliminazione dalla Champions. I bianconeri hanno una rosa di primo livello per affrontare senza problemi la competizione europea con la speranza di ridare entusiasmo a tutto l’ambiente. Zidane è ancora libero dopo l’addio al Real Madrid: la Juventus ora pensarci sul serio in ottica futura.