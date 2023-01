Vola in Premier, assalto in casa Inter

Possibile addio in casa Inter per il top player: nel mirino il giocatore nerazzurro, accordo sempre più vicino

Novità interessanti con l’Inter sempre protagonista sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro sarebbe al lavoro per provare così innesti di assoluto valore, ma nel frattempo potrebbe dire addio l’esperto calciatore nerazzurro.

Il futuro centrale olandese, Stefan de Vrij, è sempre molto incerto: il suo contratto è in scadenza tra sei mesi e così potrebbe esserci l’addio per l’esperto difensore dell’Inter. Tante big d’Europa lo avrebbero messo nel mirino per andare a puntellare le rispettive rose, in particolar modo ora il Monaco che vorrebbe sostituire il prima possibile Benoit Badiashile. Il difensore francese ha firmato nelle ultime ore il suo contratto con il Chelsea: i Blues hanno annunciato il colpo in difesa fino al 30 giugno 2030 con il trasferimento che si è concluso intorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato, de Vrij pronto all’addio

Così l’olandese potrebbe prendere la sua decisione in tempi brevi parlando con numerose top club d’Europa. Il centrale dell’Inter è pronto a dire addio ai nerazzurri per sposare un nuovo progetto entusiasmante in vista della prossima stagione.

Il Monaco ha l’urgenza di sostituire il centrale francese passato al Chelsea: il club nerazzurro dovrà così monitorare attentamente la situazione in ottica futura pensando a nuovi profili per rinforzare la retroguardia nerazzurra. Un intreccio suggestivo di calciomercato con de Vrij sempre pronto ad andare via nei prossimi mesi per una nuova avventura suggestiva. Ultimi anni di carriera ad alti livelli per il centrale olandese, che non ha ancora discusso del rinnovo con il club milanese e quasi sicuramente andrà via, se non a gennaio, a giugno. Ora potrebbe tornare al centro della difesa dopo la panchina contro il Napoli: de Vrij è pronto a scendere in campo per le prossime sfide della compagine nerazzura difendendo fino alla fine i colori dell’Inter.