Richiesta shock, Juve e Milan abbandonano la corsa al talento

Uno dei grandi obiettivi di mercato per la prossima estate ha chiesto un ingaggio fantascientifico: le big d’Italia si ritirano dalla corsa

Juve e Milan, impegnate nella rincorsa scudetto al Napoli – resa ora un po’ meno ‘impossibile’ dalla vittoria ottenuta dall’Inter ai danni dei partenopei – condividono acune preoccupazioni legate alla permanenza, con tanto di rinnovo- dei loro big in scadenza. Da Adrien Rabiot ad Olivier Giroud, da Alex Sandro a Rafael Leao – quest’ultimo non diventerà ‘free agent’ a giugno, ma il Milan ha la necessità di allungare l’accordo – le dirigenze sono impegnate a tenersi i propri giocatori ancor prima che farne arrivare di nuovi.

In quest’ottica, i possibili colpi in entrata a costo zero sarebbero salutati come un’autentica manna dal cielo. Uno dei profili rispondenti alla descrizione è un forte difensore centrale, di piede mancino, militante in Bundesliga. Con le trattative di rinnovo ormai arenatesi da tempo, il francese è certo di lasciare l’Eintracht a fine anno. Il problema è che le ultime notizie provenienti dal portale Sport1 parlano di una richiesta d’ingaggio che ha spaventato le due big italiane. Nonchè la Roma, che pure si era iscritta da tempo alla corsa per il classe ’99.

Ndicka shock: la richiesta fa scappare Juve, Milan e Roma

Il summenzionato sito tedesco riporta i desideri che Evan Ndicka, l’oggetto del desiderio delle tre italiane, avrebbe espresso per chiunque voglia avvalersi delle sue prestazioni. Il calciatore vuole infatti 35 milioni di euro di stipendio spalmati su cinque anni di contratto. In aggiunta c’è anche un bonus alla firma di ulteriori 15 milioni. Per ingaggiare il transalpino serviranno dunque 50 milioni. E meno male, direbbe ironicamente qualcuno, che non va pagato il cartellino all’Eintracht.

A questo punto è scontato che, se il difensore non abbasserà le sue pretese, le tre italiche abbandoneranno la contesa, lasciando campo libero al Bayern Monaco – sempre pronto ad accaparrarsi i calciatori delle altre squadre tedesche – ed alcuni club di Premier che già avevano sondato la pista Ndicka.