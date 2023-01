Piomba il Napoli, il big torna a casa: Allegri beffato

Proprio Cristiano Giuntoli, già nel mirino della Juve per il ruolo di Ds, potrebbe servire una clamorosa beffa al club bianconero

Se dovesse andare in porto l’affare, il patron De Laurentiis avrebbe messo a segno una sorta di doppio colpo. Non solo avrebbe fatto tornare a Napoli un calciatore mai dimenticato, che proprio all’ombra del Vesuvio ha trovato la sua consacrazione come top player, ma avrebbe tolto lo stesso alla Juve, che è sulle sue tracce da tempo. Il tutto sarebbe poi orchestrato da quel Cristiano Giuntoli che è in cima alla lista dei desideri bianconeri come ipotetica nuova figura di Direttore sportivo dei club. Un trionfo su tutta la linea, insomma.

Stiamo parlando del clamoroso inserimento della società partenopea su un giocatore che si libera a parametro zero tra qualche settimana. Sempre che nel frattempo non venga firmato un rinnovo di contratto che però appare sempre più complicato, data anche la ristrettezza dei tempi. E considerando la volontà del calciatore. Che sotto sotto preferirebbe l’azzurro al bianconero.

A volte ritornano: il Napoli punta Jorginho

Il nuovo oggetto del desiderio dell’abile dirigente del Napoli è niente di meno che Jorginho, l’ex calciatore azzurro passato al Chelsea nell’estate del 2018. Una delle tante cessioni eccellenti dell’era De Laurentiis. Lo status di giocatore libero da vincoli contrattuali, che sarà ufficiale tra meno di un mese, ha stuzzicato romantiche idee nell’animo del patron partenopeo. Com’è noto, la Juve sul centrocampista italo-brasiliano da tempo, ma potrebbe esser scavalcata dal richiamo di ‘casa’ che Jorginho vede ormai come possibile. E forse anche auspicabile, come una sorta di chiusura del cerchio della sua carriera.

A riferire l’indiscrezione, che attende conferme anche in patria, è il tabloid inglese ‘Daily Mail‘ nella sua edizione on-line. L’eventuale acquisto del giocatore oriundo si inserirebbe bene nella politica low cost del Napoli, sebbene Jorginho possa vantare un ingaggio annuo di tutto rispetto. Il notevole risparmio sul costo del cartellino potrebbe però convincere De Laurentiis a fare un’eccezione sul fronte della politica degli stipendi. Nel nome di un romanticismo che è certamente nelle corde del presidente napoletano.