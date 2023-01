Scambio immediato, la Juve anticipa il super colpo

Scambio immediato nel calciomercato invernale. La Juve prova ad anticipare il super colpo a centrocampo

“Oggi si è allenato, sembra meglio. Vediamo. Angel è straordinario, ha qualità straordinarie. Deve star bene, purtroppo ha preso questa botta e speriamo di averlo a disposizione presto. Come Pogba, Vlahovic e Cuadrado. C’è bisogno di tutti”.

La Juventus l’ha spuntata allo scadere a Cremona, ricominciando con una vittoria il suo 2023. Si tratta del settimo successo consecutivo in campionato per la squadra bianconera, senza mai subire gol. Allegri continua a vincere, anche senza convincere, in attesa del rientro di tutti i big. Sul fronte calciomercato, invece, i due nomi del momento a centrocampo sono quelli di Rabiot e Weston McKennie. L’americano è in cima alla lista dei sacrificabili in casa bianconera e negli ultimi giorni sono arrivate richieste dalla Premier League, anche se ancora senza offerte ufficiali. L’ex Schalke 04 potrebbe rappresentare anche un’importante pedina di scambio nel mercato invernale.

Calciomercato Juve, scambio immediato per Tielemans

McKennie ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro e, già a gennaio, Cherubini potrebbe tentare un importante scambio. Nel mirino c’è Tielemans.

Il centrocampista belga è in scadenza di contratto a giugno col Leicester e difficilmente proseguirà con le Foxes. Per anticipare la concorrenza, il club bianconero potrebbe così proporre uno scambio immediato con Weston McKennie. La società inglese, nonostante la scadenza tra pochi mesi, valuta il talento belga almeno 15-20 milioni di euro. Staremo a vedere.