Mourinho scippa Jorginho a Juve e Inter: c’è un solo ostacolo

Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Chelsea e si appresta a fare ritorno in Italia, ma le condizioni potrebbero non favorirne il passaggio

A distanza di poche ore dall’ammissione pubblica con cui ha palesato tutto il suo interesse a rimanere a Londra per proseguire la sua avventura con il Chelsea, il futuro di Jorginho è ancora avvolto nell’ombra e tutto da scrivere.

Stando agli ultimi aggiornamenti, le chance di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno sono molto basse nonostante la stima di cui è stato rivestito il centrocampista azzurro da parte del tecnico Graham Potter. Affetto, a quanto pare, ricambiato senza complimenti.

Verosimilmente, nel caso in cui il cartellino del calciatore dovesse entrare ufficialmente nel mare dei parametri zero in estate, il suo destino sarebbe quello del ritorno in Serie A. Ad aver aperto la lista di pretendenti c’è stata dapprima la Juventus, alla quale si sono aggregate le due cugine rivali Milan e Inter. L’ultima novità invece riguarda la Roma di José Mourinho.

Calciomercato, anche la Roma su Jorginho

Il club giallorosso sarebbe alla ricerca di un regista basso che possa fungere da alternativa Cristante o che possa persino coesistere con lui lungo la cinta mediana al posto di Matic lasciando Pellegrini più avanti sulla trequarti. Resta da capire in che modo, nello specifico, lo ‘Special One’ potrebbe utilizzarlo.

Ed oltre a questo resta un solo altro scoglio enorme da superare: l’ingaggio proibitivo, almeno per buona parte dei club italiani. Al momento si tratta di circa 7 milioni di euro netti a stagione, tra i più alti in assoluto nello scenario calcistico nostrano. Considerando la stipula di un nuovo contratto per almeno tre anni, l’affare varrebbe più di 20 milioni. Troppi, considerata anche l’età anagrafica e il tipo di apporto alla manovra.