Il Real vuole riprendersi Theo Hernandez: super scambio col Milan

Il Real Madrid vuole riprendersi Theo Hernandez e propone uno scambio allettante al Milan

Il Mondiale in Qatar è terminato e ha aperto diversi scenari di mercato in vista della sessione invernale, ma anche in ottica giugno. Uno di questi scenari potrebbe coinvolgere il Milan.

La Francia ha perso la finale che avrebbe potuto portare alla squadra di Deschamps il secondo titolo mondiale consecutivo. Tra i francesi più positivi della competizione, Mbappé a parte, c’è sicuramente Theo Hernandez che fino a un anno fa era fuori dalle gerarchie del c.t. Deschamps. Il terzino del Milan è stato chiamato in causa alla prima partita del Mondiale, dovendo sostituire il fratello Lucas per il grave infortunio al ginocchio. Un ingresso non semplice per Theo che, però, ha fornito prestazioni notevolissime, collezionando 2 assist e un gol in semifinale contro il Marocco. Adesso il suo nome è nuovamente al centro del mercato.

Milan, il Real punta Theo Hernandez e propone Camavinga e Mendy

Il Real Madrid vorrebbe riportare Theo Hernandez alla base, imbastendo uno scambio piuttosto allettante per il Milan. Theo ha vestito la maglia dei blancos nella stagione 2017-18, in un momento in cui era ancora troppo acerbo.

Dopo il prestito alla Real Sociedad è arrivato il suo approdo al Milan dove è sbocciato grazie a Pioli, arrivando alla completa maturazione nell’anno dello scudetto rossonero e adesso con un Mondiale da protagonista. Adesso il Real Madrid vorrebbe provare a convincerlo a tornare e intende proporre al Milan uno scambio tutto francese inserendo Ferland Mendy e Eduardo Camavinga. Il primo, anche lui terzino sinistro, è stato escluso dai convocati di Deschamps per il Mondiale, proprio per far posto a Theo. Camavinga, invece, è uno dei talenti più puri della sua generazione. Classe 2002, è esploso al Rennes, approdando al Real nel 2021. In Qatar ha giocato poco ma ha dato il suo contributo, al primo Mondiale della sua carriera. Uno scambio piuttosto allettante per i rossoneri che, però, non sembrano intenzionati a lascare andare il proprio big che ha un contratto fino al 2026 e una valutazione di circa 60 milioni di euro.