Al Milan con o senza Leao: 40 milioni e ‘carta’ vincente

Una rilevante pedina che si è messa in mostra durante il Mondiale in Qatar piace molto a Maldini, che studia il piano per portarlo al Milan

Riflessioni in corso in casa Milan. Quando nel giro di pochi giorni cominciano sia il campionato di Serie A che la sessione invernale del calciomercato, il tempo per fermarsi e rilassarsi non c’è. Ne sono ben consapevoli Paolo Maldini e Frederic Massara, sempre al lavoro – nonostante le feste – per garantire al ‘Diavolo’ un futuro roseo.

E, in tal senso, non si può prescindere dal doppio fronte, entrate e uscite. La società intende potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, in modo da alzare l’asticella di un progetto molto ambizioso che ha già riportato lo Scudetto dopo diversi anni. In più nelle scorse settimane Leao e compagni hanno anche staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, un traguardo che i rossoneri non raggiungevano da parecchio. Proprio dall’asso portoghese dipenderà tanto per quanto concerne le prossime decisioni in ambito di trattative. Come noto, il suo contratto è in scadenza giugno 2024, col club di Via Aldo Rossi che sta cercando di sbrogliare la matassa e giungere finalmente ad un accordo che accontenti entrambe le parti in gioco. Compito assai arduo, ma c’è fiducia ai piani alti. A prescindere dalla partenza o meno di Leao, il Milan potrebbe provare ad assicurarsi le prestazioni di Randal Kolo Muani.

Calciomercato Milan, 40 milioni per Kolo Muani: il piano di Maldini

Il centravanti di proprietà dell’Eintracht Francoforte è andato a un passo dal regalare il secondo Mondiale consecutivo alla Francia targata Didier Deschamps, vedendosi però negare questa gioia immensa dall’intervento miracoloso di Emiliano Martinez.

Il classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 5 dicembre) è un pallino di Maldini e ora servirebbe una cifra intorno ai 40 milioni di euro per prenderlo. Nel caso in cui Leao rimanesse a Milano, i rossoneri sarebbero pronti ad offrire o cedere i cartellini di Rebic, Saelemaekers e Krunic, tutti elementi non centrali nel progetto.